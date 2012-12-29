Уровень безработицы в Украине по методологии МОТ сократился

Об этом сказано в сообщении Государственной службы статистики Украины.

В январе–марте показатель безработицы в Украине (по методологии МОТ) составлял 9,1% трудоспособного населения.

Как сказано в сообщении, в региональном разрезе в январе-сентябре наибольший показатель безработицы по методологии МОТ зафиксирован в Ривненской области - 10,7% трудоспособного населения, в Тернопольской и Житомирской областях – по 10,6% трудоспособного населения. Наименьший показатель безработицы зафиксирован в Киеве - 5,8% трудоспособного населения, в Крыму - 5,9% и в Одесской области – 6% трудоспособного населения.

В абсолютных цифрах количество безработных среди трудоспособного населения Украины по методологии МОТ в январе–сентябре 2012 года составило 1,62 млн человек. В январе-марте этот показатель составлял 1,84 млн человек, в январе–июне – 1,7 млн человек.

Как сообщал УНИАН, в марте 2012 года на тот момент вице-премьер-министр - министр социальной политики Украины Сергей Тигипко заявил, что до конца 2012 года уровень безработицы в Украине по методологии МОТ сократится до 7,2%. В июне 2012 года Украина и Международная организация труда утвердили программу достойного труда для Украины на 2012-2015 годы. Третья по счету программа достойного труда предусматривает, что Международная организация труда продолжит предоставление Украине технической помощи для достижения полной занятости населения путем развития малого и среднего бизнеса и повышения уровня квалификации занятых людей. В документе отмечается, что обеспечение полной занятости является одним из факторов промышленного и экономического развития Украины.

Напомним также, что по данным Госстата Украины количество зарегистрированных безработных в Украине в ноябре 2012 года выросло по сравнению с октябрем 2012 года на 0,2% и составило 1,6% (441,3 тыс. человек) к общему количеству работоспособного населения.