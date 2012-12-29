Авиакомпания «Сибирь» увеличит количество рейсов из Одессы в Москву
02:16, 29 декабря 2012Общество
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Авиакомпания "Сибирь" , работающая под брендом S7 Airlines, планирует с весны 2013 года увеличить количество рейсов из Одессы в Москву до 6 в неделю.
Об этом говорится в сообщении Международного аэропорта «Одесса».
Кроме того, аэропорт сообщает, что авиакомпания «Сибирь» рассматривает возможность открытия прямых рейсов по маршруту Новосибирск-Одесса.
Напомним, авиакомпания "Сибирь" выполняет рейсы в Одессу с июля 2012 года.
Рейсы в Одессу авиакомпания выполняет на 128-местном Airbus-319.
Средняя загрузка рейса составляет 87%.
Справка УНИАН. Авиакомпания «Сибирь» является участником глобального авиационного альянса oneworld. Авиакомпания обладает крупнейшей в России сетью внутренних маршрутов, выстроенной на базе трех авиатранспортных узлов в Москве (Домодедово), Новосибирске (Толмачёво) и Иркутске.
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