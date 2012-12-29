Буи вмерзли в лед на Днепре
В Днепродзержинском водохранилище вмерзли в лед около 160 навигационных буев, оставленных ГП «Укрводшлях» в воде.
Об этом УНИАН сообщила старший прокурор Кременчугского транспортной прокуратуры Алла Вороненко.
По ее словам, ранее перед зимой все навигационные буи из Днепра, которые установлены в районе Кременчуга и водохранилища, складировали на территории Кременчугского речного порта. В этом году буи вмерзли лед в Днепре.
«Ситуация возникла из-за того, что руководитель государственного предприятия «Укрводшлях» продлил срок навигации до 15 декабря, не учтя погодных условий. Когда пришло время снимать буи - стал лед. Поэтому в Днепродзержинском водохранилище остаются вмерзшими в лед около 160 буев», - сказала А.Вороненко.
Она уточнила, что прокуратура проводит проверку и будут приняты компетентные методы реагирования.