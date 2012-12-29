Задержаны злоумышленники, причастные к похищению семьи Нагорных

Об этом сообщил прокурор Шевченковского района Киева Вячеслав Мармиш.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Шевченковского района города Киева, установлено, что в марте 2012 года злоумышленники проникли в квартиру по ул. Б. Житомирская, 23, где связали скотчем мать и сына Нагорных, после чего на арендованном автомобиле вывезли их в Днепропетровскую область. Некоторое время Нагорных удерживали в гараже, требуя при этом документы на принадлежащую им квартиру.

По указанному факту 16 марта Шевченковским РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины «Незаконное лишение свободы или похищение человека».

«Длительное время расследование велось ненадлежащим образом. Однако после вмешательства прокуратуры досудебное следствие активизировалось. Как следствие, 26 и 27 декабря были задержаны два человека, которые непосредственно участвовали в похищении Нагорных», - отметил прокурор.

Подозреваемым инкриминируется совершение преступлений по признакам ч. 2 ст. 146 УКУ «Незаконное лишение свободы» и ч.2 ст. 189 УКУ «Вымогательство».

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По словам В.Мармиша, в настоящее время устанавливаются и другие лица, причастные к похищению Нагорных и мошенническому завладению их жильем.

«Теперь мы можем однозначно утверждать, что отчуждение этой квартиры состоялось незаконно и без согласия членов семьи Нагорных», заявил В. Мармиш.

Как уже сообщалось, 18 декабря прокуратурой Шевченковского района Киева начато досудебное расследование уголовного производства по обращению киевлянина Сергея Нагорного о мошенническом завладении его квартирой. Проведенными следственными действиями установлено, что переоформление права собственности на жилье семьи Нагорных состоялось по решению Третейского суда Луганской области, принятому на основании поддельных документов.

Досудебное следствие продолжается.