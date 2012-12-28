Катарские телевизионщики заинтересовались историей крымских татар

Катарские журналисты с телеканала ”Daily Q”, снимают фильм о крымской истории и современном крымскотатарском обществе. Цель телевизионщиков - охватить все аспекты жизни на полуострове. Об этом сообщает газета «Сегодня».

Иностранцы уже успели побеседовать с лидерами правозащитных крымскотатарских движений, с лидерами Меджлиса и оппозиционными ему силами. Не обошли стороной и мнение русских общин полуострова.

«Будут снимать здесь до 10 января, общаться с музыкантами и театралами, сделают срез социальной жизни крымских татар. Фильм будет транслироваться на английском языке, может, переведут на русский, если возникнет такая потребность» - говорит координатор проекта в Крыму Эскендер Бариев.

Фильм будет показывать в арабских странах и выложат в интернет. Он станет учебным пособием для студентов журналистких факультетов Катара, в которых преподают катарские документалисты.