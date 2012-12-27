Во Львове горит пятиквартирный дом университета им. И.Франко

Во Львове сегодня, 27 декабря, на улице Вахнянина возник пожар в одноэтажном пятиквартирном доме, который принадлежит Львовскому национальному университету им. И.Франко и находится на территории львовского Ботанического сада.

Как сообщил УНИАН председатель Лычакивской районной администрации города Львова Иван Лозинский, «возгорание произошло в старом пятиквартирном доме, который принадлежит ЛНУ им. И.Франко и находится на территории Ботанического сада. В здании уже сгорела крыша. Сейчас на месте происшествия работают пожарные, причины возгорания пока неизвестны».

В комментарии УНИАН начальник пресс-центра ГУ МЧС Украины во Львовской области Павел Василенко сообщил, что на место пожара только что направлена пожарная цистерна высокой проходимости, поскольку горящий дом находится в парковой зоне и подъездов к нему для пожарных автомобилей нет.

„Спасатели пешком прошли к дому и принимают меры, чтобы загасить огонь”, - сообщил он.

Информации о том, имеются ли пострадавшие на данное время нет.