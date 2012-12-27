Депутаты бьют тревогу: рукописное наследие Украины портится от холода

Обращение подписали председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации Николай Томенко, председатель Комитета ВР по вопросам культуры и духовности Вячеслав Кириленко и председатель Комитета ВР по вопросам науки и образования Лилия Гриневич, сообщили УНИАН в пресс-службе Н.Томенко.

Деятели культуры, писатели и научные работники сообщили инициаторам обращения, что в Украине сложилась катастрофическая ситуация с состоянием хранения раритетных книг, в частности, в Центральном государственном архиве общественных объединений Украины, где также хранятся и материалы фонда отдела рукописей Института литературы им. Т.Шевченко НАН Украины.

Речь идет о рукописях-оригиналах произведений Григория Сковороды, Ивана Котляревского, Тараса Шевченко, Ивана Франко, Леси Украинки и многих других украинских писателей, а также об уникальном пергаментном листе XIV в.

Сложность ситуации заключается в том, что сейчас, в зимний период, при хранении этих уникальных изданий не придерживается температурно-влажностный режим помещения, а поэтому эти раритеты просто портятся.

Так, постоянная температура помещения, где хранятся подобные произведения, должна составлять не менее 16 градусов, тогда как сейчас в помещениях Центрального государственного архива общественных объединений Украины она едва достигает 8 градусов.

«Учитывая то, что в ближайшее время ожидаются сильные морозы, научные работники бьют тревогу, поскольку уникальное наследие может быть утрачено навсегда», - отмечается в сообщении.

Попытки работников Центрального государственного архива общественных объединений Украины повлиять на ситуацию зашли в тупик, отмечается в сообщении.

Как подчеркивают авторы обращения, стоимость лишь рукописного наследства Тараса Шевченко (рукописи, альбомы, так называемые «захалявные» книжечки и пр.) невозможно оценить.

«А если говорить о ценности всех рукописей, которые хранятся в этом учреждении, то речь идет о неоценимых вещах, которым Украинское государство должно обеспечить надлежащее хранение», – убежден Н.Томенко.

Авторы обращения отмечают, что в случае необходимости, если не будут обеспечены нормальные условия хранения украинских рукописей, они будут инициировать рассмотрение этого вопроса на заседании одного из профильных комитетов парламента.