Депутаты бьют тревогу: рукописное наследие Украины портится от холода

12:00, 27 декабря 2012
Общество
1411 0

Ряд народных депутатов обратились к премьер-министру Украины Николаю Азарову, председателя КГГА Александру Попову и председателю Государственной архивной службы Украины Ольге Гинзбург относительно катастрофической ситуации с состоянием хранения уникальных рукописей и раритетов выдающихся украинцев в Центральном государственном архиве общественных объединений Украины.

Произведения выдающихся украинцев могут быть потеряны навсегда / Фото: punct.com.ua

Обращение подписали председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации Николай Томенко, председатель Комитета ВР по вопросам культуры и духовности Вячеслав Кириленко и председатель Комитета ВР по вопросам науки и образования Лилия Гриневич, сообщили УНИАН в пресс-службе Н.Томенко.

Деятели культуры, писатели и научные работники сообщили инициаторам обращения, что в Украине сложилась катастрофическая ситуация с состоянием хранения раритетных книг, в частности, в Центральном государственном архиве общественных объединений Украины, где также хранятся и материалы фонда отдела рукописей Института литературы им. Т.Шевченко НАН Украины.

Речь идет о рукописях-оригиналах произведений Григория Сковороды, Ивана Котляревского, Тараса Шевченко, Ивана Франко, Леси Украинки и многих других украинских писателей, а также об уникальном пергаментном листе XIV в.

Сложность ситуации заключается в том, что сейчас, в зимний период, при хранении этих уникальных изданий не придерживается температурно-влажностный режим помещения, а поэтому эти раритеты просто портятся.

Так, постоянная температура помещения, где хранятся подобные произведения, должна составлять не менее 16 градусов, тогда как сейчас в помещениях Центрального государственного архива общественных объединений Украины она едва достигает 8 градусов.

«Учитывая то, что в ближайшее время ожидаются сильные морозы, научные работники бьют тревогу, поскольку уникальное наследие может быть утрачено навсегда», - отмечается в сообщении.

Попытки работников Центрального государственного архива общественных объединений Украины повлиять на ситуацию зашли в тупик, отмечается в сообщении.

Как подчеркивают авторы обращения, стоимость лишь рукописного наследства Тараса Шевченко (рукописи, альбомы, так называемые «захалявные» книжечки и пр.) невозможно оценить.

«А если говорить о ценности всех рукописей, которые хранятся в этом учреждении, то речь идет о неоценимых вещах, которым Украинское государство должно обеспечить надлежащее хранение», – убежден Н.Томенко.

Авторы обращения отмечают, что в случае необходимости, если не будут обеспечены нормальные условия хранения украинских рукописей, они будут инициировать рассмотрение этого вопроса на заседании одного из профильных комитетов парламента.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter