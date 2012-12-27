Больше половины украинцев против государственного статуса русского языка - социологи

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты исследования, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 25 сентября – 5 октября 2012 г.

Социологи отмечают, что на протяжении последних двух лет количество противников и сторонников двуязычности почти уровнялись. Однако в 2012 году уровень поддержки предоставления русскому языку статуса государственного резко уменьшился, особенно на протяжении второй половины 2012 года. Если говорить о более длительной динамике, то с 2009-2010 годов уровень поддержки инициативы уменьшился с 52-54% до 41%, в то же время количество противников возросло с 40-41% до 51%.

Среди самых больших сторонников двуязычности - жители Донбасса (75%), Юга (72%) и Востока (53%). В то же время почти 70% жителей Центральной и Северной Украины и почти 90% Западной – не поддерживают инициативу. Предоставление русскому языку статуса государственного больше всего поддерживают люди старшего возраста, меньше всего – молодежь, больше в городах, чем в селах.

Можно допустить, что недавнее усиление на законодательном уровне статуса русского языка на отдельных территориях в целом способствовало ухудшению отношения к идее предоставления русскому языку статуса государственного в целом в стране, отмечают социологи.

Поскольку, согласно результатам аналогичного исследования, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в июле 2012 года, почти 80% опрошенных не имели на протяжении последнего года никаких проблем с использованием родного языка.

По мнению 37% опрошенных, в большей защите на законодательном уровне в Украине нуждается украинский язык, вдвое меньше - 18% – считают, что в большей защите нуждается русский. В то же время 34% считают, что оба языка достаточно защищены на законодательном уровне.

*** Аудитория исследования: население Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод исследования: личное формализированное интервью согласно опроснику (face to face). Ошибка репрезентативности исследования (с вероятностью 0,95): для значений, близких к 50%, погрешность составляет не более 2,2%, для значений, близких к 30%, - не более 2%, для значений, близких к 10%, - не более 1,3%, для значений, близких к 5%, - не более 1%

Деление областей:

Запад: Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Тернопольская, Черновицкая;

Центр: Винницкая, Кировоградская, Полтавская, Хмельницкая, Черкасская;

Север: г. Киев, Киевская, Житомирская, Сумская, Черниговская;

Юг: АР Крым, Одесская, Херсонская, Николаевская, г. Севастополь;

Восток: Днепропетровская, Запорожская, Харьковская;

Донбасс: Донецкая, Луганская.