Кличко заявил, что не стоит заставлять всех говорить на украинском языке

"Если партии предлагают европейский путь развития Украины, я уверен, что с этими партиями мы сможем сотрудничать в этом направлении", - отметил он.

"Но мы разные, и у нас разные направления, я например, не разделяю многие вещи, которые предлагает "Свобода", что каждый должен говорить на украинском языке, что Украина для украинцев", - заявил Кличко.

Как пишет Украинская правда, политик уточнил, что "есть территории, так исторически сложилось, где говорят на русском".

"Если человек хочет быть госслужащим, он обязательно государственным языком должен владеть, но он, как депутат, является представителем общины, и мы не можем требовать от него говорить на другом языке, он всю свою жизнь говорил на русском... Языковой вопрос 31-й", - отметил он.

При этом Кличко уточнил, что "украинским также не владел", потому что родился и другой стране и жил тоже в разных краях, но собирается говорить "файным украинским".

На упреки, что бизнес братьев Кличко расположен преимущественно в Германии, а значит налоги платятся именно в ту экономику, он уточнил, что "так произошло, потому что не смог себя реализовать в этой стране".

"Шесть миллионов украинцев, которые не могут реализовать себя в Украине, работающих за рубежом. Наша задача - создать все условия для этих людей здесь. Я не исключение. Я в свое время уехал за границу, потому что не мог себя реализовать в этой стране. Инфраструктуры нет. Так случилось, что я реализовал себя как спортсмен за рубежом, потому что там были все условия для этого. я зарабатывал там деньги, платил по закону. Все было прозрачно", - пояснил он.

Кличко уточнил, что его компания будет проводить бои в Украине, "когда украинцы смогут платить за билет на боксерский поединок 100-300 евро".