Педагоги угрожают выйти на улицу, если им не будут платить зарплату

Если в начале следующего года педагоги все же останутся без заработной платы, они применят свою давнюю традиционную практику и будут отстаивать свои права всеми законными методами, и если нужно, они готовы выходить и отстаивать свои права и перед Кабмином и Верховной Радой. Об этом в эфире «5 канала» сообщил зампредседателя профсоюза работников образования и науки Украины Сергей Романюк.

«Если педагоги останутся без зарплаты, они используют свою давнюю традиционную практику, они будут свои права отстаивать всеми методами, которые сегодня разрешены законами. Работники сферы образования это уже не раз показывали - если нужно, они готовы выходить и отстаивать свои права и перед Кабмином и перед Верховной Радой», - заявил Романюк.