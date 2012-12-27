Работникам Ровенского литейного завода пообещали отдать часть зарплаты

Как передает корреспондент УНИАН, в пикетировании ОГА приняли участие несколько десятков работников литейного завода, которым не выплатили заработную плату за 2012 год.

С представителями пикетирующих встретился председатель ОГА Василий Берташ, который сообщил, что в телефонном разговоре он достиг договоренности с нынешним владельцем предприятия Евгением Казаковым о выплате части задолженной зарплаты на сумму 1 млн грн до конца года (литейный завод входит в состав лизинговой компании «Украгромашинвест»).

Общий официальный долг по зарплате работникам этого предприятия составляет 3,2 млн. грн.

Председатель ОГА также сообщил, что 27 декабря на собрании акционеров и трудового коллектива будет решен вопрос о смене нынешнего руководителя предприятия Татьяны Тараненко.

Кроме того, В.Берташ заверил представителей коллектива, что все, причастные к упадку предприятия и невыплате заработной платы, будут привлечены к ответственности.

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Во встрече губернатора с представителями трудового коллектива приняли также участие руководители правоохранительных структур области, в частности, управления СБУ, прокуратуры области, УМВД.

В частности, как сообщил начальник Ривненского районного отдела внутренних дел Руслан Мельник, против руководителей предприятия «открыто криминальное производство по факту по ст.175 (невыплата заработной платы) по ст. 358 (подделка отчетной документации) и по ст. 190 ч.2 (мошенничество).

По его словам, данные дела расследуются следственным отделом райотдела милиции.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря, почти полсотни работников Ривненского литейного завода вышли на акцию протеста против невыплаты заработной платы, заблокировав почти на час движение по трассе Ривне-Луцк. Участники акции требовали выплаты свыше 3,2 млн. грн, которые задолжали более чем 400 работникам этого предприятия. После вмешательства милиции движение на автотрассе было разблокировано.