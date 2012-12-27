В Макеевке ищут похитителей норковых шуб

Как сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, утром 25 декабря на пульте частного охранного предприятия в Макеевке сработала сигнализация. Прибыв к объекту, наряд обнаружил, что в магазине «То-То», который находится по улице Панченко, подняты ролеты и отогнута входная дверь.

Выехавшая на место происшествия милиция в ходе осмотра места преступления обнаружила металлический лом.

Было установлено, что из магазина похищено 11 норковых шуб черного цвета и один норковый жилет, общая сумма ущерба составила более 200 тысяч гривен.

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По данному факту открыто уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного ч.5. ст.185 «Кража, совершенная в особо крупных размерах» Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время милицией проводятся мероприятия, направленные на поиск злоумышленников.

Правоохранители обратились к жителям с просьбой ко всем, у кого имеется информация об этом преступлении, сообщить в милицию.

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Как сообщал УНИАН, аналогичное преступление было совершено в Донецке 11 декабря текущего 2012 года. Тогда около двух часов ночи неизвестные, повредив двери магазина «Шуба», который находится по ул. Университетской, 74-в, проникли в торговый зал и похитили шубы. Общая сумма ущерба составила 3 миллиона гривен. Правоохранители просили всех, у кого появится информация о продаже шуб, сообщить в милицию.