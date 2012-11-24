Преступники унесли 160 норковых шуб через дыру в полу

Как сообщила УНИАН начальник сектора по связям с общественностью УМВД Украины в Сумской области Эльвира Биганова, утром 10 ноября в Заречный райотдел милиции г. Сумы обратился владелец магазина «Меха Люкс» с заявлением о том, что из его магазина были украдены женские меховые шубы. На месте происшествия было установлено, что кража была совершена путем пролома стены из подвального помещения, при этом неизвестные применяли технику для нейтрализации системы охраны и датчиков движения.

«Сумма убытка достаточно велика. Сегодня милиция установила лиц, причастных к совершению данного преступления, принимаются меры по их задержанию», - рассказала Э.Биганова.

При этом она не смогла назвать количество похищенных меховых изделий и сумму убытка, так как хозяин магазина, по ее словам, был категорически против разглашения этой информации.

«По факту кражи было начато уголовное производство по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража)», - подчеркнула Э. Биганова.

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Она также сообщила корреспонденту УНИАН, что информация о крупной краже меховых изделий до сих пор не разглашалась также по просьбе оперативников, которые вели разработку операции по поиску преступников.

По неофициальной информации, из помещения, оснащенного сигнализацией и видеокамерами, было похищено 160 норковых шуб. Преступники были подготовлены технически и не ограничены во времени. Они проникли в подвал дома, откуда прорубили дыру в полу помещения магазина, через которую и проникли внутрь. Отключив сигнализацию и закрыв все камеры наблюдения злоумышленники похитили норковые шубы. Утром продавцы обнаружили только пустые плечики.

Как сообщал УНИАН, в конце марта на ул. Харьковской в Сумах неизвестные разбили витрину и за 40 секунд вынесли из помещения 13 дорогих шуб общей стоимостью 200 тыс. грн и успели покинуть магазин до прибытия службы охраны.