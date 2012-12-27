За взятку уволили директора школы

Как сообщила пресс-служба прокуратуры области, Новозаводской районный суд города Чернигова на этой неделе признал виновной во взяточничестве директора одной из местных школ. Как установлено следствием, в декабре прошлого года женщина получила 2500 долларов США от предпринимателя за содействие в оформлении договора аренды на часть школьного помещения.

Директор осуждена к уплате 15 тыс. гривен штрафа в пользу государства с лишением права сроком на 3 года занимать должности, которые связаны с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

Как прокомментировали ситуацию в управлении образования городского совета, на время следствия директор была отстранена от исполнения своих обязанностей, она будет освобождена от должности после получения соответствующего решения суда.