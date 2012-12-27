В Чернигове ликвидировали станцию скорой помощи

Как сообщает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на сессии Черниговского городского совета.

Городской председатель Александр Соколов объяснил депутатам, что в городском бюджете в следующем году расходы на скорую помощь не предусмотрены. Около 20 млн грн, которые необходимы для обеспечения работы скорой помощи в Чернигове в течение года, включены в областной бюджет.

«Вопрос болезненный, но есть закон, который мы должны выполнять. Мы обеспечены необходимыми ресурсами на два месяца, чтобы реагировать на вызовы. Реорганизацию нужно провести, это необходимость», - сказал А.Соколов. Также Черниговский городской совет еще одним своим решением передал соответствующее имущество из коммунальной собственности в областную.

Как сообщалось, 21 декабря Черниговский областной совет создал областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Центр создан с целью улучшения оказания экстренной медицинской помощи пациентам и пострадавшим, нуждающимся в безотлагательной помощи в повседневных условиях и во время ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Решение предусматривает, что станции экстренной (скорой) медицинской помощи в городе Чернигове будет функционировать как обособленное структурное подразделение областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.