В Симферополе экстренно сел чартер Москва - Тель-Авив
18:30, 24 декабря 2012Общество
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В аэропорту Симферополя сегодня, 24 декабря, во второй половине дня совершил аварийную посадку самолет, выполнявший чартерный рейс из России в Израиль.
Об инциденте сообщил сотрудник аэропорта / Іnvest-crimea.gov.ua
Как сообщил корреспонденту УНИАН на условиях анонимности сотрудник аэропорта, причиной посадки самолета Falcon 50 стали неполадки в оборудовании. "Экипаж рейса "Москва - Тель-Авив" решил совершить посадку, потому что из-под приборной панели пошел дым", - сказал источник.
По его данным, на борту находились 3 пассажира и столько же членов команды.
По другой информации, пассажиров было 2.
В пресс-службе ГУ МЧС в Крыму не смогли предоставить агентству данные об инциденте. "Информация будет завтра, на место выехал наш сотрудник", - сказали в МЧС.
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