В Симферополе экстренно сел чартер Москва - Тель-Авив

Как сообщил корреспонденту УНИАН на условиях анонимности сотрудник аэропорта, причиной посадки самолета Falcon 50 стали неполадки в оборудовании. "Экипаж рейса "Москва - Тель-Авив" решил совершить посадку, потому что из-под приборной панели пошел дым", - сказал источник.

По его данным, на борту находились 3 пассажира и столько же членов команды.

По другой информации, пассажиров было 2.

В пресс-службе ГУ МЧС в Крыму не смогли предоставить агентству данные об инциденте. "Информация будет завтра, на место выехал наш сотрудник", - сказали в МЧС.