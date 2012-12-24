В Херсоне горел троллейбус с 50 пассажирами

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Территориального управления МЧС в Херсонской области сегодня, 24 декабря, в 8:58 в Херсонскую городскую службу спасения поступило сообщение о пожаре в салоне троллейбуса №12.

К месту пожара были направлены два пожарных отделения, которые за считанные минуты ликвидировали возгорание. Из задымленного троллейбуса оперативно эвакуированы 50 человек. Никто из пассажиров не пострадал.

По словам водителя троллейбуса, пожар начался после замыкания гудка, в результате чего частично выгорела кабина троллейбуса и панель управления. Окончательная причина пожара устанавливается специалистами Управления Гостехногенбезопасности.