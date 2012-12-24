Из Киева уже вывезли 90 тысяч тонн снега

Из Киева в течение 22-23 декабря было вывезено 5,8 тысячи тонн снега. Было посыпано около 2 тысяч тонн соли и 914 тонн песчаной смеси.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, отметив, что дорожные службы в круглосуточном режиме зачищали автодороги города от снега. Для ликвидации снежных валов была привлечена тяжелая специальная дорожная техника, в частности, автогрейдеры, бульдозеры, погрузчики и самосвалы.

Всего с начала снегопадов вывезено 90 тысяч тонн снега.

Во время сильных снегопадов (22 - 23 декабря) в первую смену было задействовано 320 единиц специализированной техники, во вторую – 270 единиц снегоуборочной техники.

Основное внимание дорожники уделяли центру города, учитывая его загруженность в рабочие дни. Также интенсивно очищали остановки общественного транспорта, подходы к подземным пешеходным переходам и тротуарам.

ГАИ города содействовала обеспечению организации дорожного движения и бесперебойной работы дорожников.

В коммунальной корпорации «Киевавтодор» призывают водителей не парковаться в центре города и, по возможности, воздержаться от поездок по городу без неотложной надобности, чтобы минимизировать препятствия дорожным службам во время интенсивной зачистки улично-дорожной сети от снега.