Жертвы снежного плена на трассе «Киев-Чоп» могут жаловаться в суд

Юристы говорят, что теоретически судебный иск имеет возможность написать каждый пострадавший от заносов на трассе "Киев-Чоп". Однако ему нужно будет собрать доказательства и самое главное указать, кто виноват в этой беде, сообщает tsn.ua.

Но на деле виновных найти не так уж просто: Госавтоинспекция только предостерегает, Министерство по чрезвычайным ситуациям только спасает, областная администрация только координирует. Все вместе они в этих обстоятельствах зависят от качества работы четвертого партнера - корпорации Укравтодор. Таким образом получается, что каждый на своем месте свою работу как будто делал, а люди тем временем простояли в снегу трое суток. Владельцем дорог общего пользования является Укравтодор. Он и должен держать их в пригодном для автомобилей состоянии.

В Укравтодоре отмечают, что не думают, что получат какие-то судебные иски. Мол, стихия есть стихия, она периодически возникает.

Напомним, что на трассе "Киев-Чоп" матери практически без помощи медиков, оказавшись в снежных заносах, рожали детей, а некоторые сидели несколько дней без важных для жизни лекарств - инсулина.