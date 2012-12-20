В Донецкой области из-за двухметровых сугробов до вечера перекрыли автодорогу
В Донецкой области в связи с неблагоприятными погодными условиями сегодня с 11.00 временно закрыто движение автотранспорта на автомобильной дороге Т-13-02 КПП "Танюшивка"-Старобельськ-Артемовск.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации.
Как отмечено в сообщении, закрытие движения вызвано тем, что на некоторых участках автодорог толщина снежного покрова составляет около 2 метров.
В данный момент продолжаются работы по расчистке снежных заносов в районе сел Яковлевка (173 км), Берестовое (164 км), Яблонское (167 км). Для этого привлечено 6 единиц техники службы автомобильных дорог Донецкой области.
В ДОГА также констатировали, что при этом открыт для движения участок дороги до города Соледара, примыкающий к автодороге М03 Киев-Харьков-Довжанский. А движение в направлении Лисичанска осуществляется по автомобильной дороге Т-05-04 Красноармейск-Артемовск-Михайловка на город Попасная.
В ОГА заверили, что сегодня вечером движение на автотрассе будет возобновлено.