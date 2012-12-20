В Донецкой области из-за двухметровых сугробов до вечера перекрыли автодорогу

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации.

Как отмечено в сообщении, закрытие движения вызвано тем, что на некоторых участках автодорог толщина снежного покрова составляет около 2 метров.

В данный момент продолжаются работы по расчистке снежных заносов в районе сел Яковлевка (173 км), Берестовое (164 км), Яблонское (167 км). Для этого привлечено 6 единиц техники службы автомобильных дорог Донецкой области.

В ДОГА также констатировали, что при этом открыт для движения участок дороги до города Соледара, примыкающий к автодороге М03 Киев-Харьков-Довжанский. А движение в направлении Лисичанска осуществляется по автомобильной дороге Т-05-04 Красноармейск-Артемовск-Михайловка на город Попасная.

В ОГА заверили, что сегодня вечером движение на автотрассе будет возобновлено.