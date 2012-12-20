В рейтинге счастливых народов украинцы плетутся в хвосте
17:19, 20 декабря 2012Общество
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Украинцы в рейтинге счастливых народов занимают 122 место из 148 стран мира.
Украинцы не чувствуют себя счастливыми
Такие данные приводит компания Gallup по результатам проведенного опроса.
Самыми счастливыми себя чувствуют граждане стран Латинской Америки - Панамы, Парагвая, Сальвадора и Венесуэлы.
Меньше всего позитивных эмоций испытывают жители Сингапура, Армении, Ирака, Сербии, Йемена, Грузии и Беларуси.
Компания Gallup проводила опрос среди жителей 148 стран. Респондентов спрашивали, чувствуют ли себя они счастливыми, уважаемыми и отдохнувшими, а также смеялись ли они или улыбались.
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