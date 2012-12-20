В рейтинге счастливых народов украинцы плетутся в хвосте

Такие данные приводит компания Gallup по результатам проведенного опроса.

Самыми счастливыми себя чувствуют граждане стран Латинской Америки - Панамы, Парагвая, Сальвадора и Венесуэлы.

Меньше всего позитивных эмоций испытывают жители Сингапура, Армении, Ирака, Сербии, Йемена, Грузии и Беларуси.

Компания Gallup проводила опрос среди жителей 148 стран. Респондентов спрашивали, чувствуют ли себя они счастливыми, уважаемыми и отдохнувшими, а также смеялись ли они или улыбались.