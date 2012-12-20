За месяц действия нового УПК открыто 185 тысяч уголовных производств

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генпрокуратуры, по состоянию на 20 декабря в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) внесено 184 тысячи 301 заявление об уголовных правонарушениях.

За последние сутки, в частности, открыто 5 тысяч 585 уголовных производств, из них 5 тысяч 155 – органами внутренних дел.

По всем заявлениям открыты уголовные производства.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 19 ноября вступил в силу новый Уголовный процессуальный кодекс.

Согласно ст. 214 кодекса, следователь, прокурор безотлагательно, но не позже 24 часов после подачи заявления, сообщения о совершенном уголовном правонарушении или после самостоятельного выявления им из любого источника обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения, обязаны внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование. Следователь, который будет проводить досудебное расследование, определяется руководителем органа досудебного расследования.

Досудебное расследование начинается с момента внесения сведений в ЕРДР.

Положение о Единственном реестре досудебных расследований, порядок его формирования и ведения утверждаются Генеральной прокуратурой по согласованию с Министерством внутренних дел, Службой безопасности Украины, органом, который осуществляет контроль за соблюдением налогового законодательства.

В ЕРДР вносятся сведения о дате поступления заявления, сообщения об уголовном правонарушении или выявлении из другого источника обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения; фамилия, имя, отчество (наименование) потерпевшего или заявителя; другой источник, из которого выявлены обстоятельства, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения; короткое изложение обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения, приведенных потерпевшим, заявителем или выявленных из другого источника; предварительная правовая квалификация уголовного правонарушения с указанием статьи (части статьи) закона об уголовной ответственности; фамилия, имя, отчество и должность должностного лица, внесшего сведения в реестр, а также следователя, прокурора, внесшего сведения в реестр и/или начавшего досудебное расследование; другие обстоятельства, предусмотренные положением о Едином реестре досудебных расследований.

В реестре автоматически фиксируется дата внесения информации и присваивается номер уголовного производства.