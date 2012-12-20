В аппарате ВР разъяснили порядок трансляций из парламента

Об этом идет речь в переданном агентству УНИАН разъяснении пресс-службы аппарата Верховной Рады “в связи с появлением в некоторых СМИ сообщений о якобы сужении объема трансляций пленарных заседаний Верховной Рады Украины”.

В разъяснении отмечается, что, в соответствии с постановлением, аппарату ВР поручается обеспечить трансляцию пленарных заседаний на спутниково-кабельном парламентском телеканале и в сетях кабельного вещания.

Пресс-служба цитирует заместителя председателя ВР Руслана Кошулинского, который, «представляя проект постановления, отметил: «На Первом общенациональном канале Национальной радиокомпании осуществлять прямую трансляцию пленарных заседаний и парламентских слушаний», «осуществлять прямую трансляцию пленарных заседаний, телепрограмм "Парламентский день", 45-минутных передач с участием народных депутатов на спутниковом, кабельном парламентском телеканале».

«Ввиду сказанного выше, обращаемся к журналистам с просьбой внимательно следить за ходом пленарных заседаний и тщательно знакомиться с текстами документов, которые рассматривает Верховная Рада Украины», - отмечает пресс-служба парламента.