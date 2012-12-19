Метро получило права на любимую песню киевлян

Об этом сообщается на сайте метрополитена.

В частности, недавно предприятие заключило соответствующее лицензионное соглашение с ООО «Украинская музыкальная издательская группа».

“С целью популяризации украинского музыкального наследия потомки авторов произведения уполномочили ООО "Украинская музыкальная издательская группа" заключить бесплатное лицензионное соглашение с КП "Киевский метрополитен" о предоставлении разрешения на использование музыкального произведения "Як тебе не любити, Києве мій" ("Києве мій") с правом публичного исполнения с помощью технических средств в инфраструктуре метрополитена как произведение в целом, так и любой его составляющей части”, - говорится в сообщении.

Песня «Як тебе не любити, Києве мій!» написана композитором Игорем Шамо на слова поэта Дмитрия Луценко. Песню, впервые прозвучавшую 27 мая 1962 года, называют неофициальным гимном Киева.