В Ивано-Франковске студент из Германии выбросился из окна 10 этажа

Студент-первокурсник стоматологического факультета Ивано-Франковского национального медицинского университета, гражданин Германии, после ссоры с девушкой выбросился из 10-го этажа.

Как передает корреспондент УНИАН, по сообщению пресс-службы прокуратуры Ивано-Франковской области, от телесных повреждений парень умер.

Прокуратура города осуществляет процессуальное руководство в уголовном осуществлении по факту самоубийства гражданина Германии. Установлено, что юноша после ссоры с девушкой несколько дней злоупотреблял алкогольными напитками. Пребывая в состоянии алкогольного опьянения, парень поднялся на 10-й этаж дома, где арендовал квартиру, отворив окно на лестничной клетке, выпрыгнул из него. От полученных телесных повреждений он скончался на месте.

Досудебное расследование по данному факту находится на контроле прокуратуры.