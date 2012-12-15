В Ивано-Франковске студент из Германии выбросился из окна 10 этажа
19:34, 15 декабря 2012Общество
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В Ивано-Франковске студент из Германии после ссоры с девушкой выбросился из окна 10 этажа
Студент-первокурсник стоматологического факультета Ивано-Франковского национального медицинского университета, гражданин Германии, после ссоры с девушкой выбросился из 10-го этажа.
Как передает корреспондент УНИАН, по сообщению пресс-службы прокуратуры Ивано-Франковской области, от телесных повреждений парень умер.Прокуратура города осуществляет процессуальное руководство в уголовном осуществлении по факту самоубийства гражданина Германии. Установлено, что юноша после ссоры с девушкой несколько дней злоупотреблял алкогольными напитками. Пребывая в состоянии алкогольного опьянения, парень поднялся на 10-й этаж дома, где арендовал квартиру, отворив окно на лестничной клетке, выпрыгнул из него. От полученных телесных повреждений он скончался на месте.
Досудебное расследование по данному факту находится на контроле прокуратуры.
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