Укрзализныця рассчитывает, что новое правительство акционирует компанию

«Принятие соответствующего постановления правительством откладывается уже больше чем на полгода. В условиях действия механизмов рыночной экономики и обострения международной технологической конкуренции «Укрзализныця» требует изменения организационно-правовой формы и моделей управления», - говорится в сообщении «Укрзализныци», которая сегодня, 14 декабря отмечает 21-ю годовщину со дня создания — принятия 14 декабря 1991 года соответствующего постановления №356.



В «Укрзализныце» отмечают, что постановление о создании ПАО позволит сделать второй после принятия закона шаг на пути создания единой вертикально интегрированной структуры.

«Структурное реформирование позволит осуществить реальные меры по совершенствованию системы управления железнодорожным транспортом, а именно разграничить функции государственного и хозяйственного управления отраслью, а также применить действенные механизмы для повышения конкурентоспособности украинских железных дорог на рынке транспортных услуг, способствовать росту доходности отрасли и увеличению обязательных платежей в бюджеты всех уровней», - напоминают в «Укрзализныце».

Железнодорожники отмечают, что «при образовании акционерного общества будет проведена переоценка имущества, вносимого в уставный капитал, а также сравняются налоговый и бухгалтерский учеты, что выведет амортизационные отчисления на новый, соответствующий реальным рыночным ценам уровень, что в свою очередь создаст обоснованную возможность для повышения тарифа на использование инфраструктуры на уровень этих отчислений».

Кроме того, в «Укразализныце» отмечают, что «появятся основания для установления тарифов на железнодорожные перевозки с учетом инвестиционной составляющей, направленной на реновацию основных средств».

«Это будет предусмотрено законом Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О железнодорожном транспорте», который сейчас разрабатывается и будет внесен на рассмотрение Верховной Рады Украины», - сообщает «Укрзализныця».

Среди ожидаемых результатов реформирования отрасли - также повышение производительности труда и реальной заработной платы.

Напомним, по заключению консалтинговой компании AT Kearney, которая провела диагностику существующей модели рынка и состояния «Укрзализныци», реформирование отрасли необходимо прежде всего для создания механизмов для привлечения возможных источников финансирования, чтобы обновить основные фонды, степень износа которых стал уже критическим.

В случае своевременного проведения всех запланированных этапов реформирования, согласно выводам консалтинговой компании, износ основных фондов отрасли уменьшится с 85% до 60%, объемы перевозок возрастут на 20-25%, улучшится производительность подвижного состава на 20-30%.

В Украине выбрана модель реформирования по примеру Франции, Италии, Германии и России, то есть создание интегрированной инфраструктурной компании-перевозчика, обладающей инфраструктурой и осуществляющей перевозку.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 23 февраля 2012 года приняла во втором чтении предложенные Кабинетом министров законопроекты №9337 о порядке организации акционерного общества на базе государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця» и №9377 о внесении изменений в закон «О железнодорожном транспорте».

Этот законом предусматривал, что постановление о создании ПАО «Украинская железная дорога» должно быть принято в трехмесячный срок со дня вступления в силу закона.

Реформирование железнодорожного транспорта Украины будет происходить в три этапа.

На первом этапе (2012-2013 годы) будет создана единая государственная акционерная компания и будут распределены функций между ней и государством. На втором этапе (2013-2015 годы) будет образованы вертикально интегрированные производственно-технологические системы железнодорожного транспорта, структурированные по видам деятельности. На третьем этапе (2016-2019 годы) будет ликвидировано перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых и образовано хозяйственное общество в сфере пассажирских перевозок.