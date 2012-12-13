Попов говорит, что снег в Киеве убирают в долг

В эфире «5 канала» председатель КГГА Александр Попов заявил, что деньги для уборки столицы появятся только после Нового Года.

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«Сегодня большое количество и людей и техники работает бесплатно, потому что мы обратились, у нас действительно чрезвычайная ситуация, и большое количество предприятий и организаций помогают просто так. Что касается января и февраля, то мы с нетерпением ждем Нового Года, потому что ситуация с началом нового бюджетного года по нашему мнению стабилизирует тот дефицит средств, который сегодня у нас есть в декабре », - заявил Попов.