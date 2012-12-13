Попов говорит, что снег в Киеве убирают в долг
08:37, 13 декабря 2012Общество
1102 0
Сейчас Киев от снежных заносов, в связи с дефицитом средств, убирают в долг.
Председатель КГГА ждет Нового года
В эфире «5 канала» председатель КГГА Александр Попов заявил, что деньги для уборки столицы появятся только после Нового Года.
На тему: В Киеве временно запретили парковаться на 11 улицах (список)
«Сегодня большое количество и людей и техники работает бесплатно, потому что мы обратились, у нас действительно чрезвычайная ситуация, и большое количество предприятий и организаций помогают просто так. Что касается января и февраля, то мы с нетерпением ждем Нового Года, потому что ситуация с началом нового бюджетного года по нашему мнению стабилизирует тот дефицит средств, который сегодня у нас есть в декабре », - заявил Попов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter