DW: от украинцев скрывают генеральные планы

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на результаты Всеукраинского общественного мониторинга относительно открытости главных документов урбанистического развития, которое проходило в рамках проекта "Через доступ к генпланам – к градостроению без коррупции: сеть гражданского действия!".

Восточноукраинский центр общественных инициатив и его партнеры в регионах направили 450 городским советам информационные запросы на ознакомление с главными документами развития городов. 70 городских советов ответили экологам в неполном объеме, а большинство в доступе к генпланам отказали или просто не ответили, в том числе и Харьков.

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Председатель Восточноукраинского центра общественных инициатив Владимир Щербаченко называет такую практику "позорной, но типичной" для большинства украинских городов. По его словам, заявления должностных лиц о наличии генплана в открытом доступе по большей части лишь декларации. "Власть предоставляет обществу лишь часть генплана. В лучшем случае, мы можем посмотреть на сайтах на некоторые чертежи. Но карты с грифом "Для служебного пользования" для нас закрыты", - сказал он.

Масштаб укрывательства информации экологи поняли на примере столицы. "Наши партнеры выяснили, что где-то половина генплана закрыта под грифом ДСП (Для служебного пользования). А это то, что связано именно со строительством", - сообщил В. Щербаченко.

По его словам, похожая ситуация и во Львове, и в Симферополе. Намного лучше, но "еще не идеальная ситуация", только в Одессе и Луганске, но благодаря активным общинам.

Эксперт Харьковской правозащитной группы Юрий Чумак подчеркнул, что генплан развития города является публичным документом. "Непредоставление этой информации или предоставления неполных или неточных данных является нарушением закона о доступе к публичной информации. Неправомерно и использование чиновниками грифа "Для служебного пользования" для целого документа. Ограничению доступа подлежит информация, а не документ. Если в генплане есть какая-то часть с ограниченным доступом, например данные о сетях водоснабжения, стратегических военных объектах, именно эту часть могут скрыть, а остальное предоставить", - объяснил он.

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В соответствии с другим законом - "Об урегулировании градостроительной деятельности" - генпланы должны быть в общем доступе. "То есть любой человек может свободно узнать, следует ли вкладывать деньги в недвижимость, не будет ли она снесена, не появится ли там дорога или завод. Мы должны знать, где нельзя строить, а где можно", - отметил Ю.Чумак.

По его мнению, невыполнение органами местного самоуправления закона о доступе к публичной информации и закона об урегулировании градостроительной деятельности может быть признаком коррупционных действий.

Экологи хотят лишить чиновников возможности «манипулирования информацией». Восточноевропейский центр общественных инициатив ведет судебные процессы в отношении всех областных центров, однако пока нет ни одного выигранного дела. Активисты готовят жалобу в Европейский суд, отмечает Deutsche Welle.