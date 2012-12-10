На мариупольском заводе раскаленная сталь вылилась на двух рабочих

В понедельник, 10 декабря, в кислородно-конвертерном цехе Мариупольского металлургического комбината им. Ильича (Мариуполь, Донецкая обл.) произошло внезапное обрушение ковша с раскаленной сталью машины непрерывного литья заготовок.

Как сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям, в результате происшествия погибли двое рабочих. Площадь разлива составила 250 кв. м.

Подразделения МЧС проводят охлаждение разлитой стали, устанавливается причина происшествия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе территориального управления Госгорпромнадзора в Донецкой области, чрезвычайное происшествие произошло в 5:10.

По данным управления, у машины непрерывного литья заготовок в конвертерном цехе №2 при повороте траверсы сталеразливочного стенда, на которой находились пустой и полный сталеразливочные ковши, произошел обрыв консольной части траверсы, на которой стоял полный ковш со 150 тоннами раскаленного металла. Металл разлился в зону обслуживания МНЛЗ, в результате чего двое работников 1979 и 1991 годов рождения были смертельно травмированы.

Кроме того, еще один сотрудник 1982 года рождения, получил ожог правой руки. Всего на момент происшествия в цехе находились 5 человек.

В теруправлении отметили, что разливочный стенд был изготовлен заводом «Уралмаш» и запущен в работу в 1993 году.

На меткомбинате в связи с гибелью двух рабочих с 11 декабря введен особый режим государственного надзора. Теруправлением создана комиссия по расследованию причин и обстоятельств несчастного случая. Для более тщательной проверки предприятия теруправление привлечет специалистов Луганской, Днепропетровской и Запорожской областей.