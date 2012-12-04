Киев от снега убирают 5 тысяч дворников

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В частности, территорию Голосеевского района от снега очищало 468 дворников и 18 единиц техники, Дарницкий район – 384 человека и 25 машин снегоуборочной техники, Деснянский район – 431 дворник и 15 единиц техники.

В Днепровском районе в уборке были задействованы 521 коммунальщик и 16 единиц специализированной техники, в Оболонском районе – 703 дворника и 51 единица снегоуборочной техники, Печерский район от снега очищали 366 коммунальщиков и 14 единиц техники.

Территорию Подольского района расчищали 394 дворника и 11 единиц техники, Святошинский от снега убирали 689 коммунальщиков и 20 машин снегоуборочной техники. В уборке территории Соломенского района были задействованы 894 дворника и 24 единицы специализированной техники, а в Шевченковском районе придомовые территории и дорожки расчищали от снега 615 коммунальщиков и 29 единиц техники.