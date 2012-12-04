Для медиков Донбасса купили 80 санитарных автомобилей

Об этом сообщается в «Вестнике государственных закупок», передает сайт «Наши деньги».

Автомобили от «ЛАЗ» стоят 450 тыс грн.

Торги проведены по неконкурентной процедуре закупки «у одного участника» из-за предыдущей отмены открытых торгов. Вместе с тем в обосновании закупки вообще не указывается, почему поставщиком избран именно «ЛАЗ» и почему установлена такая цена на санитарные авто.

Предыдущие открытые торги были отменены после их обжалования в Антимонопольный комитет компанией «Глобал-автогрупп», которая указывала на дискриминационную конкурсную документацию. Однако в начале октября компания сама отозвала свою жалобу, разблокировав завершение тендера. Однако управление здоровья ДонОГА после этого объявило закупку «у одного участника».

«Наши деньги» напоминают, что в 2011 году стартовала медицинская реформа, пилотными регионами для которой были избраны Донецкая, Днепропетровская, Винницкая области и Киев. Эти регионы вошли в лидеры закупок автомобилей медицинского назначения. По данным «Вестника госзакупок», с 2010 года медицинские учреждения Донецкой области приобрели автомобилей на 135,67 млн. грн, - это наибольший показатель для всех регионов Украины во времена Президента Виктора Януковича. Эта сумма почти равна средствам, выделенным на закупку автомобилей в этот период в Крыму, Днепропетровской области и Киеве, – 143,62 млн. грн.