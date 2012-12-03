В Кировограде врач обманула больных и медсестер на миллион гривен и скрылась

Как сообщили корреспонденту УНИАН в УМВД в Кировоградской области, на прошлой неделе в правоохранительные органы поступило более пятидесяти заявлений от пострадавших, которые брали на свое имя кредиты, а деньги отдавали врачу. По предварительным подсчетам правоохранителей, злоумышленница выманила у пациентов и медсестер около миллиона гривен.

«Заявления продолжают поступать, то есть количество пострадавших и общая сумма присвоенных ею средств не окончательны. По данному факту Кировским райотделом милиции Кировограда возбуждено уголовное производство», - отметили в ведомстве.

Подробности в ЦОС не сообщают, ссылаясь на интересы следствия. В частности, не сообщается, установлено ли местонахождение лица.

Главный врач областного кожвендиспансера Марьяна Курган говорит, что о происходящем в стенах медучреждения узнала недавно, после того как медработникам на работу начали звонить коллекторы. Но врач и ее дочь, которая также работала в этом медучреждении, на то время уже уволились по собственному желанию. До этого никаких претензий к коллеге у администрации кожвендиспансера не возникало, женщина проработала здесь 15 лет, имела высшую категорию.

«Свои действия большинство персонала объясняет жалостью. Женщина рассказывала больным и медсестрам, что у нее очень болен муж и ребенок, и им необходимо дорогое лечение. Уговаривала брать кредиты на свое имя, деньги обещала вернуть, а затем скрылась», - комментирует М.Курган.

Пострадавшие, по ее словам, рассказывают, что все документы на кредиты врач заполняла сама, а в банке было достаточно сказать, что от Оксаны Николаевны, чтобы человеку на руки выдали деньги