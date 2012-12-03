Банкиры: Кредиты в валюте — не панацея

В частности, такое мнение высказал генеральный директор Platinum Bank Грег Краснов во время круглого стола «Какой будет банковская система в 2013 году?», сообщает газета «Зеркало недели. Украина»

«Не думаю, что если бы мы могли кредитовать население в валюте, то это помогло бы», — отметил банкир.

Старший банкир ЕБРР Александр Павлов также выразил мнение, что возвращать массовое валютное кредитование Украины не стоит.

«Абсолютно правильно стратегия была выбрана, чтобы идти в сторону дедолларизации экономики в целом. И, особенно, что касается частных лиц, ведь практика восточноевропейских стран показывает, что там, где была большая доля валютного кредитования — таких стран много в нашем регионе — там везде есть проблемы. Поэтому нужно двигаться в сторону нормализации местной валюты, с тем, чтобы ставки были ниже, чтобы ставки были предсказуемы, чтобы были долгосрочные ресурсы », — подчеркнул эксперт.