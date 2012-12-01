Неизвестные расстреляли из пистолетов четырех коней на пастбище

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Житомирской области, производство открыто по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 15 УКУ (покушение на преступление) и ч. 1 ст. 185 УКУ (кража).

Как уточнили в пресс-службе, Овручская межрайонная прокуратура осуществляет процессуальный надзор за расследованием факта гибели этих животных.

Установлено, что вблизи села Гладковичи в Овручском районе Житомирской области на пастбище из огнестрельного оружия расстреляны четыре коня, принадлежавшие местной жительнице.

Досудебное расследование проводится Овручским райотделом УМВД Украины в Житомирской области.

Милиция устанавливает лиц, причастных к совершению преступления.