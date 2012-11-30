Адвокат сомневается в политической подоплеке дела «днепропетровских террористов»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Шишкин заявил сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске.

По его словам, политическую составляющую в деле можно установить на основании писем, посланных подсудимыми в органы государственной власти, и смс-сообщений.

«Они требовали денег. Это не политика. Если бы они требовали выпустить на свободу какого-то политического деятеля и угрожали взрывами, тогда это был бы террористический акт», - сказал А.Шишкин.

Он отметил, что полностью цели и мотивы преступления можно будет изучить только во время судебного следствия.

Адвокат не исключает, что протоколы допросов, которые легли в основу обвинительного заключения, могли быть составлены под давлением на подсудимых.

А.Шишкин также заявил, что оглашенные в обвинительном заключении смс-сообщения, посланные одним из подсудимых, с текстом: «Ты живой? Как родственники?», мог написать любой человек, который находился в момент взрывов 27 апреля 2012 года в центре Днепропетровска.

Кроме того, по словам адвоката Виталия Погосяна, обвиняемые В.Сукачев и Виталий Федоряк ранее заявляли, что на них оказывается моральное давление. По его словам, во всех протоколах В.Сукачев и В.Федоряк утверждает, что двое других подсудимых Дмитрий Рева и Лев Просвирнин к этому преступлению не имеют никакого отношения.

По мнению адвокатов, государственное обвинение пытается искусственно связать всех четырех подсудимых между собой в группу.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля 2012 года в центре Днепропетровска раздались четыре взрыва, в результате которых пострадал 31 человек, в частности 10 детей. По информации правоохранителей, все взрывные устройства были самодельными, они были заложены в бетонные урны.

По факту взрывов прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины («террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц»).

Задержанные по делу Виктор Сукачев, Виталий Федоряк, Лев Просвирнин и Дмитрий Рева также подозреваются в организации еще трех терактов, совершенных в октябре-ноябре 2011 года в Днепропетровске, Харькове и Запорожье.

28 ноября в Индустриальном районном суде Днепропетровска представитель государственного обвинения Евгений Бабак начал оглашать обвинительное заключение по делу «днепропетровских террористов». В документе утверждается, что обвиняемые совершали взрывы из-за недовольства общественно-политическим строем в Украине и несогласия с проведением в стране финала чемпионата Европы по футболу 2012 года.