Известный украинский спортсмен проведет за решеткой 10 с половиной лет

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Соломенского района г. Киева.

Как говорится в сообщении, в мае 2010 года поздно вечером преступники напали на бизнесмена, когда тот возвращался домой с автостоянки. Жестоко избив мужчину, нападавшие силой посадили его в свою машину и отвезли к Совскому озеру. Там они отобрали у бизнесмена ценные вещи и ключи от его "БМВ". Связав потерпевшему руки и ноги скотчем, злоумышленники оставили его на берегу озера. Сами же вернулись на автостоянку, откуда похитили автомобиль потерпевшего.

Как выяснилось, действиями нападавших руководил давний знакомый бизнесмена, который работал детским тренером по зимним видам спорта и в прошлом был известным конькобежцем.

С целью проучить бывшего приятеля и завладеть его имуществом, спортсмен решил организовать на него нападение. По его указанию преступники почти месяц отслеживали маршруты передвижения бизнесмена.

По словам государственного обвинителя Ольги Дяченко, судебное разбирательство дела длилось более 2 лет. Подсудимые так и не признали своей вины и пытались всячески затягивать судебный процесс.

Суд признал собранные доказательства по делу полностью доказывающими вину подсудимых и поддержал позицию прокуратура Соломенского района Киева относительно меры наказания каждому из подсудимых.

Спортсмену - организатору разбойного нападения, суд назначил 10 лет 6 месяцев лишения свободы, другим трем соучастникам преступления - от 8 до 10 лет заключения.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего, по которому осужденные должны оплатить ему моральный вред в размере 600 тыс. грн.

Преступники осуждены по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины «Разбой», ч. 3 ст. 289 УК Украины «Незаконное завладение транспортным средством», ч. 2 ст. 146 УК Украины «Незаконное лишение свободы или похищение человека».