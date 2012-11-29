Укрзализныця говорит, что без дотаций из бюджета пригородных перевозок не потянет

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), такие дотации позволят сделать пригородные перевозки безубыточными.

По данным «Укрзализныци», на сегодняшний день покрытие расходов железных дорог фактическими доходами в пригородном пассажирском сообщении составляет только 12,89%.

В «Укрзализныце» напоминают о необходимости найти средства для обновления подвижного состава, задействованного в пригородных перевозках.

Напомним, «Укрзализныця» подала на рассмотрение Министерства инфраструктуры проект плана капитальных инвестиций на 2013 год, который предусматривает выделение из местных бюджетов свыше 5,4 млрд грн на обновление пригородного пассажирского подвижного состава для закупки 23 электропоездов постоянного тока ЭПЛ-2Т, 30 электропоездов переменного тока ЭПЛ-9Т и 22 рельсовых автобусов.

«Пока железная дорога самостоятельно несет на себе социальную миссию обеспечения пригородных перевозок вместе с ее финансовым обеспечением», - говорится в сообщении «Укрзализныци».

Как сообщал УНИАН, существующие тарифы «Укрзализныци» на пассажирские перевозки в пригородном сообщении остаются в разы ниже себестоимости перевозок и демпинговыми на рынке транспортных услуг.

Убытки железных дорог Украины от пригородных пассажирских перевозок в 2011 году, по оперативным данным, составили 3,1 млрд грн, что на 10,9% больше по сравнению с 2010 годом.

Основными причинами убыточности пригородных пассажирских перевозок является недополучение суммы компенсации за перевозку пассажиров, в том числе льготных категорий граждан, из-за невыполнения со стороны местных органов власти статьи 9 закона о железнодорожном транспорте, а также низкие тарифы на перевозки пассажиров в пригородном сообщении.