В Днепропетровске произошло два взрыва

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в Днепропетровской области, жертв и пострадавших нет.

По данным информированного источника, на месте происшествия могла взорваться цистерна с горючим, из которой в момент взрыва проходила заправка грузового автомобиля.

Пожар, возникший после взрывов, тушили четыре спецподразделения МЧС.

В данное время пожар локализован.