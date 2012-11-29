В Днепропетровске произошло два взрыва
17:26, 29 ноября 2012Общество
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В Днепропетровске, в районе асфальтового завода по улице Винокурова около 15.00 произошли два взрыва.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в Днепропетровской области, жертв и пострадавших нет.
По данным информированного источника, на месте происшествия могла взорваться цистерна с горючим, из которой в момент взрыва проходила заправка грузового автомобиля.
Пожар, возникший после взрывов, тушили четыре спецподразделения МЧС.
В данное время пожар локализован.
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