В НСЖУ заявляют о давлении на александрийский телеканал

Об этом говорится в заявлении правления организации, текст которого передан УНИАН.

Авторы заявления утверждают, что “Александрийский городской голова Степан Цапюк и его первый заместитель Людмила Давыденко уже второй год подряд активно борются с неподконтрольными им местными средствами массовой информации, принимая незаконные решения”.

В Кировоградском НСЖУ напоминают, что в прошлом году александрийские городские власти впервые попытались демонтировать кабельные сети телаканала ТРК «Контакт-ЛТД», но тогда демонтаж удалось остановить благодаря вмешательству государственных органов власти и общественности, вставших на защиту независимой телекомпании.

Сегодня, как заявляют в союзе, «александрийский городской голова и его единомышленники инициировали новый виток конфликта, во второй раз приняв решение о демонтаже кабельной сети».

Причиной такого поведения александрийского городского руководства авторы заявления считают принципиальную позицию журналистов, которые не заигрывают с властью, критически оценивают ее роботу и систематически информируют общественность об откровенно непрозрачных, противоправных и коррупционных сделках чиновников.

«Считаем нынешние действия городских властей Александрии позорным и нескрываемым давлением на свободу слова» - заявляют в НСЖУ.

Как сообщил УНИАН председатель Кировоградской организации НСЖУ Юрий Сердюченко, сегодня журналистская организация обратилась по поводу давления на СМИ в прокуратуру области. В свою очередь ТРК «Контакт-ЛТД» обжалует решение исполнительного комитета Александрийского городского совета о демонтаже кабельных сетей в суде.

В НСЖУ также напомнили, что в октябре директор александрийской телерадиокомпании «Контакт-ЛТД» Игорь Педань заявлял об угрозах со стороны городского головы Александрии С.Цапюка «разобраться» с телеканалом после парламентских выборов.

Как сообщили УНИАН в Александрийском горсовете, «Контакт-ЛТД» игнорировало обращение относительно соблюдения законодательства в части использования каналов связи в жилых домах и самовольно подключало к внутридомовым сетям усиливающие устройства кабельного телевидения.

В то же время в телекомпании сообщили, что существуют договоры и все необходимые документы, согласно которым телекомпания пользуется сетью законно.