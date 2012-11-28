В Польше задержана украинка, которая пыталась дать взятку пограничнику

Об этом УНИАН сообщили сегодня в пресс-службе польского пограничного ведомства.

Согласно сообщению, 47-летняя украинка пытались дать польскому пограничнику взятку в размере 25 евро за то, чтобы он "закрыл глаза" на то, что она превысила разрешенное время пребывания в Польше.

"Гражданка Украины задержана. Она призналась в совершенном», - отметили в пресс-службе.

Пограничная служба будет просить суд вынести украинке приговор о лишении свободы сроком 1 год условно с испытательным сроком 2 года.

Как сообщал УНИАН, с начала года польские пограничники сообщали о нескольких случаях попыток дать взятку ее работникам, в том числе гражданами Украины. Размер взяток в основном составлял от 10 до 50 евро. В начале мая россиянин за то, чтобы "закрыть глаза" на перевозку несовершеннолетнего ребенка, предлагал польскому пограничнику 500 евро.

Справка УНИАН. Польские пограничники за превышение разрешенного срока пребывания в Польше вписывают нарушителей в базу лиц, которым запрещен въезд на один год. Попытки взяточничества наказываются в большинстве случаев условным приговором - от 6 месяцев до года с испытательным двухгодичным сроком.

Пограничники в подобных случаях, как правило, отпускают задержанных сразу после оформления всех документов по делу.