Ипотечное госучреждение повысило ставку рефинансирования до 18% годовых

Согласно сообщению, такое решение принял наблюдательный совет учреждения.

В ГИУ отметили, что изменение ставки рефинансирования ипотечных кредитов связано прежде всего с изменением стоимости финансовых ресурсов, привлеченных ГИУ на внутреннем финансовом рынке для осуществления операций по рефинансированию ипотечных кредитов и кредитования банков-партнеров ГИУ.

«Учитывая требования международных финансовых организаций к Украине, согласно рекомендациям Национального банка Украины и Министерства финансов Украины, с целью избежания рисков непривлечения ГИУ средств в декабре 2012 года была приведена в соответствие стоимость заимствований ГИУ - стоимости заимствований, осуществляемых государством в лице Министерства финансов Украины», - сообщается в пресс-релизе.

В ГИУ уточнили, что для заявок, поступивших в ГИУ от банков-партнеров на рефинансирование ипотечных кредитов до 23 ноября 2012 года, ставка останется на уровне 11% годовых.

Как сообщал УНИАН, Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) с начала текущего года рефинансировало 965 ипотечных кредитов, предоставленных банками-партнерами на приобретение жилья гражданам, на общую сумму почти 233 млн грн.

По состоянию на октябрь 2012 года средняя ставка ипотечного кредитования населения банками-партнерами ГИУ составляла 13,63% годовых.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.