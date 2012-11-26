Сегодня Украина создаст консорциум и начнет строить LNG-терминал

Мероприятия проходят во исполнение Указа Президента Украины № 187/2012 "О Национальном плане действий", под председательством премьер-министра Украины Николая Азарова с участием министра топлива и энергетики Юрия Бойко, сообщает пресс-служба Госинвестпроекта.

С украинской стороны соглашения подписывает Председатель Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськив, а со стороны партнеров: Эдвард Скотт, старший вице-президент компании Excelerate Energy (США) и Джорди Гарсиа Табернеро, генеральный директор по внешним связям компании Gas Natural Fenosa (Испания) .

Одновременно с подписанием соглашений начнется официальная церемония начала строительства первой части Национального проекта "LNG-терминал" - трубопровода, который соединит терминал с газотранспортной системой Украины. Строительство будет осуществлять ДК "Укртрансгаз".

Также глава Госинвестпроекта Владислав Каськив сообщил: «Следующим шагом реализации Национального проекта "LNG-терминал" станет строительство морского подводного канала для приема LNG-танкеров и реализация мер по доставке в порт «Южный» плавучей платформы (FSRU) по приему и регазификации сжиженного природного газа».

«26 ноября можно назвать Днем энергетической независимости Украины», - отметил Владислав Каськив.