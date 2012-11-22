ГПУ заявляет, что Минздрав оставил ВИЧ-инфицированных детей без денег

В ходе проведения проверки ГПУ установила, что в Украине под диспансерным наблюдением находится более 10 тысяч ВИЧ-инфицированных детей, и их право на получение госпомощи нарушается Минздравом.

"Согласно требованиям Закона «О противодействии распространению болезней, обусловленных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), и правовой и социальной защите людей, живущих с ВИЧ» таким детям до достижения 18-летнего возраста назначается ежемесячная государственная помощь в размере, установленном Кабинетом Министров Украины. Согласно постановлению Правительства от 12.09.2012 № 852 размер государственной помощи увеличено в пять раз и определена в сумме десяти необлагаемых минимумов доходов граждан, Министерство здравоохранения Украины уполномочено привести ведомственные нормативно-правовые акты в соответствие с постановлением", - говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.

Однако, заявляют силовики, вопреки указанным требованиям Минздрав Украины не принял действенных мер, чтобы разработать порядок выплаты ежемесячной госпомощи.

"Начисление указанных средств и их выплата осуществляется только лицам в возрасте до 16 лет в размере 34 грн., что определено постановлением Кабинета Министров Украины, утратившим силу. Как следствие, ВИЧ-инфицированные дети недополучают гарантированную государством помощь, а в возрасте от 16 до 18 лет - вообще незаконно лишены права на ее получение", - заявляет Генпрокуратура.