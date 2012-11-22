Об этом в эфире «5 канала» заявил старший научный сотрудник Института государства и права им. Корецкого Николай Сирый.

«В истории человечества еще не было, чтобы одновременно, на одной территории действовали два процессуальных кодекса. Сегодня в Украине действуют два процессуальных кодекса одновременно. Это невежество, которого просто себе нельзя представить, отражено в том 11-м пункте переходных положений. Этого не может быть в принципе и реализовать эти нормы нельзя будет. И мы увидим, что с каждым днем эта путаница будет нарастать. Дело в том, что если кодекс вступил в силу, то он действует в отношении всех дел, которые сегодня заведены, одинаковым образом», - заявил Н.Сирый.