Порошенко заявил, что деньгами от евробондов залатают дырку в бюджете

Об этом заявил министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко в среду, 21 ноября, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

«Средства пойдут, в том числе, на погашение дефицита бюджета - финансирование недополученных доходов бюджета», - сказал П.Порошенко

Как сообщал УНИАН, Украина разместила 10-летние еврооблигации на общую сумму 1,250 млрд долл. США с доходностью на уровне 7,8% годовых. Эти долговые бумаги, организаторами размещения которых стали банки JP Morgan, Morgan Stanley, Sberbank CIB и VTB Capital, имеют полугодовой купон.

Первоначальный ориентир доходности выпуска находился в районе около 8,0%.