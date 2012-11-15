Госкомстат заплатит за коммуналку деньгами на перепись населения

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, парламент принял этот закон 6 ноября.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что целью принятия указанного закона является перераспределение ассигнований общего фонда Государственного бюджета Украины на 2012 год по бюджетным программам Минэкономразвития, а именно: увеличение ассигнований по КПКВК 1207010 “Руководство и управление в сфере статистики” в сумме 7526,3 тыс. гривен (расходы потребления) для увеличения бюджетных назначений на оплату коммунальных услуг и энергоносителей, за счет уменьшения ассигнований по КПКВК 1207020 “Статистические наблюдения и переписи” в сумме 7526,3 тыс. гривен (расходы потребления) в связи с перенесением срока проведения переписи населения.

В документе отмечается, что увеличение бюджетных ассигнований по бюджетной программе КПКВК 1207010 “Руководство и управление в сфере статистики” в сумме 7526,3 тыс. гривен обеспечит проведение органами государственной статистики расчетов за тепловую и электрическую энергию и природный газ.

Как сообщал УНИАН, Минэкономразвития инициировал перенесение проведения переписи населения на 2013 год в связи с тем, что мероприятия по его подготовке и проведению профинансированы лишь на 41,4% потребности. При этом ограниченный размер ассигнований на подготовку и проведение переписи отмечался в течение четырех лет – с 2008 по 2012 г. Первая и пока что единственная перепись в независимой Украине была проведена в 2001 году. По данным тогдашней переписи, численность населения Украины составляла 48,457 млн чел.