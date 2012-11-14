Социологи выдали печальные новости для газет и радио (опрос)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции директор Центра научно-образовательных инноваций и мониторинга Оксана Денисюк, ссылаясь на результаты проведенного центром исследования «Влияние СМИ на подрастающее поколение, и формирование компьютерной зависимости у подростков».

По словам О.Денисюк, исследование проводилось в 2011-2012 гг. среди киевских школьников в возрасте от 13 до 16 лет, их учителей и родителей. В целом было исследовано мнение 7 тысяч респондентов.

По данным опроса, информацию из Интернета получают 92,6% учащихся, из телевидения – 56,6%. О том, что чаще всего информацию ищут в газетах, сказали 3,5% подростков, на радио – 3,2%. 26,1% отдают преимущество книгам, а 9% - журналам. Не выбрали ни одного из отмеченных источников 0,1% респондентов.

О.Денисюк сообщила, что позитивное влияние от СМИ ощущает 23% опрошенных подростков, частично позитивное – 41,8%. О частично негативном и негативном влиянии СМИ сказали соответственно 15,5% и 4%. Не ощущают вообще никакого влияния еще 15,7%.

Большинство учащихся также считают, что информации в СМИ следует доверять частично – 89,5%. Полностью доверяют информации в СМИ 2,5% опрошенных, а 8% - не доверяют.

По словам О.Денисюк, 65% столичных школьников ежедневно проводят время в Интернете. При этом 33,4% опрошенных заявили, что постоянно стремятся проверять свои страницы в социальных сетях и электронную почту. 14,7% не представляют, чем себя занять, когда нет доступа к компьютеру. А 6% считают, что общение в Интернете лучше, чем личное общение.

Среди причин погружения школьников в виртуальную реальность исследователи называют отсутствие материальной основы в выборе способа досуга, ограниченный круг общения, нехватка реального авторитета для наследования, а также проблемы в отношениях с родителями и одногодками.

О.Денисюк посоветовала родителям, которые заметили зависимость своего ребенка от компьютера и Интернета, предложить подростку альтернативный отдых, в частности, устраивать семейные мероприятия выходного дня, больше общаться, интересоваться жизнью и проблемами ребенка, но в любом случае не запрещать категорически сидеть у компьютера, поскольку это вызовет протестное настроение, что ухудшит ситуацию.

По словам специалиста, исследование засвидетельствовало осведомленность школьников о последствиях влияния компьютера на здоровье, однако каждый второй в свое свободное время играет в компьютерные игры.

На вопрос, для чего чаще всего учащиеся используют сеть, 64,8% ответили, что для общения в социальных сетях, чатах, на форумах. Для подготовки к урокам Интернет используют 46,5%, 40,3% - для просмотра фильмов, 30,7% - для прослушивания музыки. Для доступа к компьютерным играм Интернет используют 18%; для просмотра развлекательной информации – 11,5%, для просмотра сайтов для взрослых – 2,4%. Для чего-то иного Интернетом пользуются еще 2,6%. 0,4% не определили, для чего пользуются сетью.