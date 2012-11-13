Газпром может подать на Украину в суд

Об этом пишет издание «Коммерсантъ-Украина».

Согласно сообщению, в Минэнерго рассчитывают довести в следующем году объем закупок топлива у немецкой компании RWE до 8 млрд кубометров, заменив им российский газ, который обходится на 20% дороже.

«Увеличение импорта произойдет за счет расширения технических возможностей насосных станций на границе между Польшей и Украиной», - сказано в сообщении со ссылкой на источник в Минэнерго.

«Если ключевой для нас украинский рынок будет сокращаться такими темпами, мы не исключаем возможности оспорить даже нынешнее сокращение закупок в суде», — сказано в сообщении со ссылкой на собеседника издания.

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Как сообщал УНИАН, Украина за 9 месяцев 2012 года сократила импорт газа из Российской Федерации по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 30,9% - до 24,58 млрд куб. м.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - наоборот, заниженной.

В текущем году Украина намерена сократить покупку газа у "Газпрома" до 27 млрд кубометров с 40 млрд. куб. м в прошлом году и предусмотренных контрактом 52 млрд куб. м.

В середине октября т.г. министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко заявил о снижении потребления страной российского газа на 15% и экономии 1,8 млрд долл. за счет перевода почти всех ТЭЦ на уголь.

Вместе с тем, российский газовый монополист "Газпром" не планирует в ближайшее время пересматривать цену на газ для Украины, несмотря на настойчивые просьбы Киева о снижении цены на голубое топливо..

Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла – в первом квартале 2012 года около 416 долларов за тысячу кубометров, во втором квартале - 425 долларов, в третьем - 426 долларов, в четвертом ожидается 432 долларов.