Российский эксперт: "Газпром" теряет украинский рынок

Как сообщили УНИАН в Центре энергетической экспертизы об этом заявил руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник (Россия).

«Мы всегда рассуждаем об Украине, как о стране-транзитере, но забываем о том, что это один из крупнейших потребителей российского газа и эта страна считается мощным рынком для «Газпрома». В его экспортном газе доля Украины 15% и выше. Это значимый для нас рынок и терять его не очень правильно. Однако все идет к этому», - сказал А.Пасечник.

Он напомнил, что Украина взяла тренд на избавление от газовой зависимости от России. По его словам, быстро это сделать нельзя, процесс должен быть поступательным.

«Как показывает практика, если подходить комплексно, то все не так уж и плачевно. Для России это, конечно, плохо, что у них есть пути диверсификации», - уверен эксперт.

В частности, он отметил, что у Украины есть кредиты Банка развития Китая на реализацию проектов по замещению и потреблению природного газа углем. Также есть проекты по сжижению природного газа. Например, приемный терминал, строящийся в Одесской области. Есть договоренность от 15 августа с консорциумом компаний во главе с Exxon Mobil и Royal Dutch Shell – он стал победителем конкурса на заключение соглашения о разделе продукции по Скифской нефтегазовой площади, которая находится в части глубоководного шельфа Черноморья, добавил он.

«Все эти звенья позволяют снижать зависимость страны от поставок российского газа», - сказал А.Пасечник.

Он отметил, что финальная цель Украины к 2030 году кратно увеличить собственную добычу, что позволит снизить экспорт газа по всем возможным поставщикам. Учитывая, что генеральный партнер сейчас Газпром, то потери России очевидны, отметил эксперт.

В тоже время А.Пасечник отметил, что транзитный статус Украины будет нивелирован тем, что Россия успешно продвигает альтернативные обходные магистрали.

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«Я имею в виду запуск второй ветки «Северного потока», намеченный на конец года. Не стоит забывать и о «Южном потоке» – если он будет реализован, то Россия сможет полностью закрыть экспортный баланс за счет обходных магистралей за счет мощности Северного и Южных потоков и усиления прокачки на белорусском направлении по системе «Белтранcгаза», - сказал А.Пасечник.

Эксперт констатировал, что вопрос взаимоотношений и газовой кооперации между Москвой и Киевом в политическом поле находится в стадии глубокой заморозки. «Это значит, что никаких тенденций к поступательному движению мы не видим, но есть некие зыбкие надежды на то, что компромиссы будут найдены. Осенью на Украине пройдут выборы в Раду. После них, возможно, стороны вернутся к обсуждению новых мер в отношении Газпрома и Нафтогаза – как дальше развивать ценовую политику и транзитную кооперацию, то есть, как сохранить Украине какие-то объемы прокачки газа с учетом того, что Россия форсирует развитие обходных магистралей», - сказал он.

«Не за горами и высокий осенне-зимний сезон. В настоящее время в России нет возможности исключить украинскую транзитную систему, без которой транзит газа из России в Европу не осуществить в полном объеме. Поэтому нам надо продолжать дальше работать, пока не будут сооружены все обходные маршруты», - добавил он.