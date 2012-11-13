Еще одно село объявило румынский язык региональным

Как сообщил корреспонденту УНИАН сельский голова села Нижние Петровцы Константин Тарица, такое решение 8 ноября приняли депутаты сельского совета этого населенного пункта.

В то же время, в телефонном разговоре К.Тарица отметил, что комментировать «принятое решение еще рановато, поскольку оно вызвало неоднозначную реакцию в селе и районе» и поэтому, возможно, ему «придется повторно созвать сессию и делать определенные уточнения».

«Именно поэтому я пока воздерживаюсь от комментариев к принятию нового депутатского решения», - заявил он.

В то же время, как передавал УНИАН, в сообщении пресс-службе народного депутата Геннадия Москаля, на запрос которого о применении языкового закона в данном населенном пункте поступил ответ сельского совета Нижних Петровцев о принятом решении, отмечается, что имплементацией положений языкового закона на территории сельсовета уже «занимается специальная рабочая группа».

По данным Государственной службы статистики, румынский язык считают родным более 95 процентов жителей Нижних Петровцев.

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Как сообщал УНИАН, 3 июля Верховная Рада Украины приняла закон "Об основах государственной языковой политики", что вызвало волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями. Закон разрешает использовать русский язык в официальном делопроизводстве в регионах, не менее 10% жителей которых говорят на этом языке.

10 августа закон «Об основах государственной языковой политики» вступил в силу.

11 сентября Тарасовецкий сельсовет Новоселицкого района Черновицкой области подавляющим большинством голосов признал на территории села румынский (молдавский) региональным языком. По словам сельского головы с. Тарасовцы Сергей Тигу, депутаты решили узаконить румынский (молдавский) язык в качестве рабочего в сельском совете, в частности, на сессиях, однако делопроизводство и далее будет вестись на государственном языке.